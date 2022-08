Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest : «ESAF ist keine Bühne für politische Statements»

Beim Festauftakt zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests war auch eine Gruppe von russischen Trachtenträgerinnen unterwegs. Auf einer der Trachten war ein «Z» aufgenäht, das als Symbol für den russischen Angriffskrieg gilt. Das ESAF bedauert den Vorfall.

1 / 4 Russische Fahnen beim Festauftakt stossen auf Unverständnis. Claudio Paganini/Twitter Auf der Brust eines Mitgliedes glitzerte zudem ein grosses «Z». Dan Hungerbühler/Twitter Es ist das Symbol des russischen Angriffskrieges. IMAGO/ZUMA Wire

Darum gehts Am Freitag hat das ESAF in Pratteln BL begonnen.

Am Festumzug war auch eine Gruppe Russinnen vertreten.

Sie schwenkten die russische Fahne – und auf einer Tracht leuchtete der Buchstaben «Z».

Es ist das Symbol des russischen Angriffskrieges.

Die Medienmitteilung der Organisatoren des Eidgenössische Schwing- und Älplerfest zum Festauftakt liest sich durchwegs positiv: Es «jubelten am Donnerstag 3500 Zuschauerinnen und Zuschauer am ESAF-Openair sowie am Freitag Zehntausende Schwing-Fans den Gruppierungen bereits am Festumzug zu», steht in der Mitteilung. Der riesige Anlass im Baselbiet sei auf Kurs und mit grosser Begeisterung lanciert worden.

Ein Vorfall jedoch, der am Freitag landesweit für Aufsehen sorgte, wird in der öffentlichen Zwischenbilanz nicht erwähnt: Unter diesen Gruppierungen, die am Festumzug teilnahmen, war nämlich auch eine Gruppe russischer Frauen in traditionellen Trachten unterwegs.

Russisches Propagandazeichen «Z» aufgenäht

Dieser Auftritt wurde auf Twitter als «fragwürdig», «unschön» oder etwa «beunruhigend» tituliert: Denn die Frauen, die dem Verein Russkij Basel angehören, schwenkten während des Umzuges stolz die Fahne von Russland; dem Land, das sich gerade inmitten eines Angriffskrieges befindet. Und nicht nur das: Auf der Brust eines Mitgliedes glitzerte zudem ein grosses «Z».

Es ist das Symbol, das während des russischen Krieges immer wieder auftaucht. Aufgemalt auf Panzer, angenäht an Uniformen oder Flaggen – oder eben ausserhalb des Kriegsgebietes, wo es von Unterstützern und Unterstützerinnen der russischen Invasion als Symbol ihrer Zustimmung verwendet wird.

Bühne für Propaganda? Das sagt das ESAF-OK

Haben die russischen Folklore-Damen die grosse Bühne des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes und die heitere Stimmung in Pratteln also genutzt, um Propaganda für den russischen Angriffskrieg zu machen? Der Verein war am Samstagvormittag für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Gegenüber 20 Minuten nimmt jedoch ESAF-Sprecherin Marion Tarrach Stellung zum Vorfall: «Wir bedauern die Situation sehr.» Mehr könne man zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht sagen. Man kenne dazu noch nicht alle Details.

Sie beruft sich zudem auf die Statuten des Anlasses. Gleich der erste Artikel darin fordert «politische und konfessionelle Neutralität». «Alle Bevölkerungsgruppen sollen Teil des verbindenden Ereignisses ESAF sein, das wir als Gemeinschaftserlebnis verstehen», sagt Tarrach. Und weiter: «Das OK und der Eidgenössische Schwingerverband erwarten jedoch, dass dabei auf politische Kundgebungen jeder Art verzichtet wird. Das ESAF ist eine Bühne für Sport, Kultur und Geselligkeit und keine Bühne für politische Statements.»