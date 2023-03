Pratteln BL: Schwingfest-OK kann dank Privaten alle offenen Rechnungen zahlen

Vom 26. bis 28. August 2022 fand das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Pratteln statt. Am Montag kommunizierten die Organisatoren, dass sämtliche offenen Rechnungen bezahlt werden konnten. Lange war unklar, ob eine ausgeglichene Festabrechnung erzielt werden kann.

«Die Phase nach dem Fest erwies sich als zäher Schlussgang, galt es doch eine Differenz zwischen Aufwand

und Ertrag von fünf bis zehn Prozent des Gesamtbudgets auszugleichen», schreiben die Organisatoren am Montag in einer Medienmitteilung. Der Präsidialausschuss des OK habe Mitte November 2022 alle Partner, Gläubiger und den Eidgenössischen Schwingerverband über die Rechnungsprognose informiert. Verbunden mit der Bitte, den Verein mit einem substantiellen Kostenerlass, einem Zusatzsponsoring oder einer anderen finanziellen Unterstützungsleistung entgegenzukommen, heisst es in der Mitteilung.