Zu wenig Fluchtwege am Eidgenössischen: ESAF kontert Kritik des ehemaligen Sicherheitschefs

Das OK des ESAF widerspricht diesen Aussagen nun vehement in einer Stellungnahme vom Dienstag. Es stimme nicht, dass die Entfluchtung lediglich auf eine Arenagrösse von 47’000 Personen ausgelegt sei. Für die Planung der Fluchtwege sei stets die Anzahl von 50’900 Arenaplätzen die Grundlage gewesen.

Der ehemalige Sicherheitschef des ESAF äusserte in einem Artikel, der in den Tamedia Zeitungen erschienen ist, scharfe Kritik am Sicherheitskonzept. Demnach fehle es im südlichen Teil des Festgeländes an Fluchtwegen für 2000 Menschen.

Die Recherche der Tamedia-Zeitungen (Bezahlartikel) zu Mängeln am Sicherheitskonzept am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest, das Ende August in Pratteln stattfindet, hatte es in sich. Der ehemalige Sicherheitschef Marcus Müller erhob darin gravierende Vorwürfe an die Organisatoren des Mega-Events. Im Falle eines Notfalls, wenn rund 52’000 Menschen evakuiert werden müssten, würden im südlichen Teil des Festgeländes Fluchtwege für rund 2000 Personen fehlen. Müller habe seine diesbezüglichen Bedenken mehrfach gemeldet, sei aber nicht ernst genommen worden. Im April legte der langjährige Leiter des Kantonalen Krisenstabs und Amts für Militär und Bevölkerungsschutz im Kanton Baselland sein Amt nieder.