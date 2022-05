ESC-Fans wollen die Ukraine nur auf dem zweiten Platz sehen

Kurz vor dem Finale des Eurovision Song Contest 2022 in Turin steht fest: Die Ukraine gilt laut Wettquote nach wie vor als Favorit.

Am Samstagabend findet das grosse Finale des diesjährigen Eurovision Song Contest in Turin statt. Ein Blick auf die Wettquoten zeigt: Mit 60 Prozent gilt die Ukraine nach wie vor als Favorit unter den diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Dahinter dürfte – nebst der Musik natürlich – auch ein politisches Zeichen stecken, wie Expertinnen und Experten vermuten. Wie solidarisch die europäischen ESC-Fans jedoch wirklich mit der Ukraine sind – und wo der Patriotismus und die Freunde an der Musik des eigenen Landes das Solidaritätsgefühl übertreffen – siehst du im Video oben.