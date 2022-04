«Er hat grosse Chancen»: ESC-Hoffnung Marius Bear könnte «europaweite Wellen» schlagen

Am selben Tag wurde bekannt, dass der Appenzeller mit diesem Lied am Eurovision Song Contest antreten wird.

Am 8. März veröffentlichte Marius Bear seinen Song «Boys Do Cry».

Der Appenzeller Marius Bear vertritt die Schweiz am diesjährigen Eurovision Song Contest in Turin.

Seinen Wettbewerbs-Song «Boys Do Cry» veröffentlichte Marius Bear bereits im März, kurz vor dem gleichnamigen Album. Moes erstes Fazit zum Lied kommt schnell: «Marius Bear ist ein grosser Balladenschreiber.»

Die Kombination aus Chören und Bears rauer Stimme in «Boys Do Cry» würden ihn fast an Frank Sinatra erinnern. Moderationspartner Freezy hadert mit diesem Vergleich, sucht aber direkt nach einem Gegenvorschlag: «Sagt man nicht eher, er sei sowas wie der Joe Cocker der Schweiz?»