Eschenbach: Heizöl läuft bei Unfall aus Tankwagen aus

Am Montagnachmittag kippte ein Tankwagen um.

Am Montagnachmittag musste gegen 14.15 Uhr die Feuerwehr in Eschenbach mit einem Grossaufgebot ausrücken. Auf der Rothenburgstrasse ist ein Tankwagen zur Seite gekippt. Mehrere Liter Heizöl, die im Tank geladen waren, sind an der Unfallstelle ausgelaufen. Die Lenkerin des Unfallwagens wurde vom Rettungsdienst vor Ort betreut. Die Rothenburgstrasse wurde für Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Im Einsatz standen die Feuerwehren Oberseetal, Rothenburg und Stadt Luzern. Die Unfallursache wird derzeit noch von der Luzerner Polizei abgeklärt.