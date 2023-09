Bei einem «sportlichen Patrouillenmarsch» ist ein Rekrut der Schweizer Armee in Eschenbach im Kanton St. Gallen zusammengebrochen. Auf Anfrage bestätigt dies Armeesprecher Stefan Hofer. Das Militär versorgte den Soldaten medizinisch, die Rega flog ihn in das nächstgelegene Spital. Kurze Zeit später verstarb er jedoch dort.

Militärjustiz ermittelt

Mehrere Todesfälle

Vor drei Jahren kam es an der Grenadierschule in Isone, Tessin, zu einem tragischen Vorfall . Während eines 6,5 Kilometer langen Leistungsmarsches verstarb ein Rekrut. Nachdem er das Ziel nicht erreicht hatte, starteten seine Kameraden eine Suche. Der Rekrut wurde schnell gefunden, jedoch konnte weder das Kader der Schule noch die zivilen Rettungskräfte ihn erfolgreich reanimieren. Die Militärjustiz stellte fest, dass er eines natürlichen Todes gestorben war.

In den vergangenen 38 Jahren gab es in Schweizer Rekrutenschulen mindestens neun tragische Todesfälle aus medizinischen Gründen. Im Jahr 2012 verstarb ein Rekrut aufgrund eines plötzlichen Herzstillstands während seiner Dienstzeit in Bière VD, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. 2009 kam es in Airolo zu einem bedauerlichen Vorfall, bei dem ein 19-jähriger Rekrut während einer Fussballpause aus bis heute ungeklärten Gründen zusammenbrach und verstarb. Der junge Mann gehörte zur Sanitäts-RS 42.