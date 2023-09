Walter O. Frey erklärt Tod von jungem Rekruten

In Cholloch SG kam es zum Zusammenbruch des Rekruten.

Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass der Soldat an einer unentdeckten Vorerkrankung gelitten hat.

Bei einem «sportlichen Patrouillenmarsch» war am Mittwochabend ein Rekrut der Schweizer Armee in Eschenbach im Kanton St. Gallen zusammengebrochen. Das Militär versorgte den Soldaten zunächst medizinisch, die Rega flog ihn in das nächstgelegene Spital. Kurze Zeit später verstarb er jedoch dort. Nun stellt sich die Frage, warum der junge Mann, dessen Alter bisher nicht bekannt ist, bei dem 2,5 Kilometer langen Marsch ums Leben kam – denn es handelte sich um keine besonders fordernde Übung.