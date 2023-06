Basel : «Zuerst habe ich gedacht, der Esel sei allein in der Stadt unterwegs» 

Als ein News-Scout am Donnerstag in seiner Mittagspause die Steinenvorstadt hinunterschlenderte, entdeckte er etwas äusserst Ungewöhnliches: «Auf der Höhe des alten Capitol-Kinos sah ich ein Tier laufen. Kurz dachte ich noch, es sei ein Hund. Beim Näherkommen habe ich jedoch gesehen, dass es viel zu gross für einen Hund ist», so der News-Scout.

Da trottete tatsächlich ein Esel die Basler Partymeile ab. «Ich war dementsprechend natürlich sehr überrascht, vor allem, weil es für einen kurzen Moment so ausgesehen hat, als würde er alleine durch die Steinenvorstadt spazieren. Er war nämlich nicht angeleint und war auch nicht an einem Zügel.» Das Tier dackelte ganz frei einem Mann hinterher. «Die beiden hielten dann vor einem Schuhgeschäft an und es sah beinahe so aus, als würden sie hineingehen, was mich erstaunt hätte. Vor dem Geschäft blieben der Esel und sein Herrchen jedoch stehen und der Mann verfütterte dem Esel etwas Brot.» Das Ganze sei für den News-Scout sehr amüsant gewesen.