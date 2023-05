Fangewalt: Luzerner Hooligans wollen trotz gesperrten Gästesektor ins Stadion

Das Video zeigt die Ausschreitungen vom Samstag nach dem Spiel des FC Luzern gegen den FC St. Gallen. 20min/News-Scout

Sollten sich die Luzerner Fans in Sion zusammenrotten, droht «bei geringstem Fehlverhalten» am Pfingstmontag der Ausschluss aus dem Heimstadion.

Nach den Ausschreitungen zwischen Hooligans des FC St. Gallen und des FC Luzern dürfen die FCL-Fans am Donnerstag in Sion nicht in den Gästesektor.

In Sion könnte eine neue Eskalation der Fussballchaoten drohen. Denn die FC Luzern Fans dürfen nicht nach Sion zum nächsten Auswärtsspiel reisen – und trotzdem rufen sie in ihren Onlineforen genau dazu auf!

Der FC Luzern bestreitet am Donnerstag in Sion das zweitletzte Spiel der Saison. Es gehtum viel: Nämlich um die Qualifikation für den Europacup. Der Gästesektor im Stade Tourbillon in Sion bleibt für die Fans des FC Luzern jedoch geschlossen – als Strafe für die Strassenschlacht zwischen Hooligans des FCL und des FC St. Gallen vom Samstagabend mit sieben Verletzten.

Eintritt in andere Sektoren ist ihnen nicht verboten

Das ist nur gerecht. Man sollte noch viel strenger durchgreifen. Gästesektoren zu sperren ist okay, aber Heimkurven nicht. Lasst die machen – die lösen das Problem untereinander. Ich will nur die Resultate sehen.

Doch die strengen Strafen nach dem Skandalabend von Luzern gehen noch viel weiter: nebst dem gesperrten Gästesektor in Sion gilt auch, dass beim nächsten «geringsten Fehlverhalten» die Fankurven auch nicht mehr ins Heimstadion dürfen. Das hiesse, wenn es in Sion eskaliert, dürften die Fans am Pfingstmontag nicht mehr in die Swissporarena, wenn der FC Luzern gegen Servette spielt.