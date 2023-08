Koranverbrennungen: Schränkt Schweden Grundrechte ein?

In verschiedenen Ländern demonstrieren Menschen gegen die Koranverbrennungen in Schweden.

Koranverbrennungen sollen verboten werden. Dies, weil solche in den letzten Tagen in diversen Ländern zu Protesten geführt haben.

Am Donnerstag wird das Kabinett voraussichtlich auch eine Verschärfung der Grenzkontrollen beschliessen.

Das bringt Premierminister Ulf Kristersson in ein Dilemma, denn bisher sind solche Aktionen in Schweden von der Meinungsfreiheit gedeckt.

Mehrere öffentliche Koranverbrennungen in Schweden sorgen in der muslimischen Welt für Unmut, im Irak kam es zu grossen Demos und die Botschaft wurde gestürmt.

Schweden kommt seit Tagen nicht zur Ruhe. Koranverbrennungen bringen das Land an den Rand des Chaos, Ministerpräsident Ulf Kristersson spricht von der ernstesten Situation seit dem Zweiten Weltkrieg , der Geheimdienst fürchtet Terroranschläge. Die schwedische Botschaft in Bagdad wurde von wütenden Demonstranten gestürmt und angezündet und im eigenen Land kommt es zu Protesten gegen die Koranverbrennungen.

Und die Regierung? Premierminister Ulf Kristersson trat am Dienstag vor die Medien. Er erwägt verschiedene Massnahmen, darunter eine Gesetzesanpassung. Denn derzeit ist es in Schweden nicht verboten, öffentlich einen Koran zu verbrennen – das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt.

«Menschen dürfen nicht kommen, um Verbrechen zu verüben»

Voraussichtlich am Donnerstag wird das Kabinett von Ministerpräsident Kristersson ausserdem eine Verstärkung der Grenzkontrollen beschliessen. «Menschen mit geringer Bindung an Schweden sollten nicht nach Schweden kommen dürfen, um dort Verbrechen zu verüben», sagte Kristersson am Dienstag.