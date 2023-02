Basel: Eskalation nach Abpfiff – Gummischrot gegen Trabzonspor-Fans gefeuert

Der FC Basel gewann das hochdramatische Spiel 2:0 und sicherte sich so den Einzug in den Achtelfinal der Uefa Conference League.

Nach dem Schlusspfiff des dramatischen Conference-League-Spiels, das der FC Basel für sich entscheiden konnte, drohte in Basel am Donnerstagabend eine gewalttägige dritte Halbzeit. Wie die Kantonspolizei mitteilte, formierten sich im Anschluss an das Spiel zwischen dem FC Basel und Trabzonspor vor dem Stadion Fangruppierungen beider Lager und suchten die Eskalation. Im Kreuzungsbereich bei der Gellertstrasse sei es gegen 23.15 Uhr zu «hitzigen Szenen» gekommen, wie die Polizei schreibt.