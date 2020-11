1 / 6 Aufgrund der hohen Anzahl an Hospitalisierungen im Kanton Bern wechselt das GSI die Eskalationsstufe für Spitäler und Kliniken von Grün auf Gelb. Gaetan Bally/KEYSTONE Alle Berner Spitäler und Kliniken sind davon betroffen und müssen jetzt enger zusammenarbeiten. KEYSTONE/Edi Engeler Damit die Spitalbetten schneller wieder frei werden, können die Spitäler nun vermehrt auch Patienten in Rehabilitationskliniken verlegen. Michael Schneeberger

Der Kanton Bern zieht die Corona-Schraube erneut an: Die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) hat entschieden, die Eskalationsstufe für Spitäler und Kliniken im Kanton Bern von der Stufe 1 Grün auf Stufe 2 Gelb zu erhöhen. Die epidemiologische Entwicklung und die Ergebnisse der regelmässigen Kapazitätsabfrage führten zum Wechsel auf die zweite der vier möglichen Stufen. «Über das Wochenende sind im Kanton Bern 54 Hospitalisierungen dazugekommen», erzählt Gundekar Giebel, Leiter der GSI. Die Auswirkung auf die Hospitalisierungen folge immer erst 10 bis 15 Tage nach den effektiven Fallzahlen: «Da die Fallzahlen jetzt sehr hoch sind, erwarten wir ein solches Wachstum auch in den Spitälern», so Giebel. Wegen der steigenden Tendenzen und dieses Verzögerungsphänomens sei es jetzt nötig, zu handeln und die Eskalationsstufe zu erhöhen.

Reha sollen Patienten übernehmen

Konkret bedeutet der Wechsel auf Stufe 2, dass die Spitäler und Kliniken nun Besuche einschränken können. Zudem wird die für Covid-19-Patienten reservierte Mindestanzahl an Beatmungsplätzen von 33 auf 55 erhöht. «Hinzu kommt, dass Rehabilitationskliniken künftig auch Patienten aufnehmen müssen», erklärt Giebel. Anstatt im Spital sollen sich Patienten nach einer geglückten Standardoperation von nun an auch in Rehakliniken erholen und überwacht werden. So werden die Spitalbetten schneller wieder frei. «Die Zusammenarbeit mit den Rehakliniken und den Berner Spitälern untereinander wird nun massiv verbessert», so Giebel.

Mut zur Hoffnung