Eskalierende Bandenkriege in Schweden – diese 8 Fehler führten dazu

20 Minuten war in Stockholm und berichtet in einer Sonderserie über die Gangkriminalität, die Schweden seit Monaten in Atem hält. Doch woran liegt es, dass im nordischen Land eine so hohe Gewalt herrscht?

Segregation und Integration

Klassenunterschied

Granath: «Ein grosser Teil der Bevölkerung hat Eltern, die beide im Ausland geboren wurden, meist in einem Dritte-Welt-Land. Sie sind arm, wenn sie nach Schweden kommen, was zu einem Klassenunterschied führt. Wir haben hier grosse Haushalte, in denen die Kinder verschiedene Risikofaktoren haben, in die Kriminalität abzugleiten. Etwa, weil die Eltern Schwierigkeiten haben, ihnen bei den Hausaufgaben zu helfen und im Schichtdienst arbeiten oder die Kinder kein eigenes Zimmer haben und stattdessen viel Zeit im Freien verbringen. In den letzten 15 Jahren hat sich auch die soziale und finanzielle Kluft vergrössert.»