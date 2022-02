Kriminalgericht Luzern – Esoterikerin manipuliert Frau und zockt ihr knapp fünf Millionen Franken ab

Dabei erhielt sie von der reichen Frau unter anderem ein Darlehen in der Höhe von 1,5 Millionen Franken. Dieses Geld setzte die 66-Jährige laut dem Luzerner Kriminalgericht jedoch zweckwidrig ein.

Für den Aufbau eines Zentrums in Braunwald GL (Bild), in dem sich Menschen unter anderem zum Meditieren treffen sollten, hat eine heute 66-Jährige von einer wohlhabenden Frau viel Geld erhalten.

Die wohlhabende Frau war in einem «massiven Abhängigkeitsverhältnis» zur Verurteilten und wurde gezielt von ihrem sozialen Umfeld isoliert.

Das Luzerner Kriminalgericht hat eine heute 66-jährige Frau unter anderem wegen Veruntreuung und Betrugs schuldig gesprochen. Die Frau, die im Kanton Glarus lebt, war im spirituellen Bereich tätig, wie aus dem Urteil hervorgeht. Ihr Opfer hatte die Frau 2010 auf einer Esoterikmesse in Zürich kennengelernt. Sie interessierte sich dort für die Produkte und ein Coaching der späteren Betrügerin. Danach nahm sie auch an Koch- und Singkursen teil, die die Verurteilte angeboten hatte, hinzu kamen ein zwei Jahre dauernder Lehrgang und sogenannte «private Teachings».

Misstrauen war unmöglich

Mehr und mehr geriet das Opfer so in ein «massives Abhängigkeitsverhältnis». Die Frau habe sich gegenüber der 66-jährigen Verurteilten «unterwürfig gezeigt und war ihr hörig», wie es im Urteil heisst. Das Opfer wurde demnach gezielt von ihrem sozialen Umfeld isoliert. Die Frau liess sich «völlig unterordnen und war nicht imstande, der Beschuldigten zu misstrauen». Dadurch habe sie keine Möglichkeit gehabt, ihre Beziehung zur Verurteilten und ihre Investitionen von Drittpersonen beurteilen zu lassen. Und diese Investitionen nahmen ein riesiges Volumen an.