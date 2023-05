Super League: Servette mit Remis – YB reicht am Sonntag ein Unentschieden zum Titel

«Von Anfang an waren wir zu passiv, Lugano hat es gut gemacht. Mit dem Corner kommen wir zum 1:1 und dann macht einer der kleinsten Spieler nach der Pause bei einem Standard das Tor per Kopf, was nicht passieren darf. Danach kassieren wir direkt das 3:1. Heute hatten wir sicher anderes vor. Jetzt müssen wir das erst einmal verarbeiten und in jedem Spiel alles raushauen, damit wir möglichst viele Punkte holen», so der GC-Captain gegenüber Bluesport.