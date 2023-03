Neuer Cocktailtrend 2023: Der Matcha Martini ersetzt den Espresso Martini

Nach dem Dinner ist vor dem Ausgang – doch längeres Sitzen und Essen machen dich träge und du hängst dann etwas in den Seilen. Was es dann braucht? Einen Cocktail, der dir den Kick gibt. Diesen Job hat bis vor kurzem noch der legendäre Espresso Martini übernommen, denn der sorgt durch die Kombination aus süssem Kahlúa, Espresso und Wodka – also Zucker, Koffein und Alkohol – für neue Energie. Nun wird der Espresso Martini vom Matcha Martini abgelöst, denn der soll noch mehr Vorteile bringen.