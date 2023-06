Abstimmungssonntag: So kannst du Essen bestellen und Abstimmen in einem

Darum gehts

Der Lieferdienst «Stash» will die Stimmbeteiligung beim nächsten Abstimmungssonntag am 18. Juni, bei dem über das Covid-Gesetz, das Klima-Gesetz und die OECD-Mindestbesteuerung abgestimmt wird, erhöhen. Vor allem junge Menschen will der Lieferdienst zum Abstimmen motivieren. Deshalb können Kundinnen und Kunden von «Stash», welche die Frist für die briefliche Stimmabgabe per Post verpasst haben oder am

Abstimmungssonntag nicht selbst zur Urne gehen können, von einer neu ins Leben gerufenen Aktion profitieren: Wer etwas beim Lieferdienst bestellt, kann der Lieferantin oder dem Lieferanten das ausgefüllte und zugeklebte Abstimmungskuvert bei der Lieferung mitgeben.