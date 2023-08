Binge-Eating: Frauen filmen sich beim Essen

1 / 4 Betroffene essen in kürzester Zeit grosse Mengen an Nahrung. Pexels Meistens sind sie dabei auch allein. «Binge Eater essen in der Regel nicht in der Öffentlichkeit, sondern im Heimlichen.» Pexels Neu posten vor allem junge Frauen Videos, die sie beim vermeintlichen Binge-Eating zeigen sollen. Pexels

Darum gehts Binge-Eating ist eine Essstörung, bei der Menschen immer wieder unkontrolliert ungewöhnlich grosse Mengen essen.

Wieso filmen sich Frauen auf Social Media beim vermeintlichen Binge-Eating?

Für Expertinnen sind solche Videos kaum realistisch: «Binge Eater essen in der Regel nicht in der Öffentlichkeit, sondern im Heimlichen.»

Eine junge Frau lächelt in die Kamera und teilt ihren Followern und Followerinnen mit, was sie über den Tag verteilt isst. Auch eine Triggerwarnung ist im Tiktok platziert: Wer sich von Binge-Eating getriggert fühlt, solle das Video lieber nicht schauen.



Binge-Eating ist eine Essstörung, bei der Menschen immer wieder unkontrolliert ungewöhnlich grosse Mengen essen. Meist führt das zu einem Kreislauf von Essen, Scham und Ärger. Eine Binge-Eating-Störung kann zu Übergewicht oder Adipositas führen.

«Was, wann und wie viel wir essen, ist eigentlich etwas ganz Privates»

Es scheint, als haben vor allem junge Frauen auf Tiktok das Bedürfnis, ihre Mahlzeiten mit der Welt zu teilen. Etwas, was laut Ernährungsspezialistin Elsbeth Hürlimann nicht zu einer Binge-Eating-Störung passt: «Was, wann und wie viel wir essen, ist eigentlich etwas ganz Privates. Das regulieren wir für uns alleine. Betroffene möchten das nicht mit der Öffentlichkeit teilen.»

Milena Tebiri, ehemalige Betroffene und Buchautorin des Kinderfachbuchs «Die Hungerwolke», geht noch weiter: «Niemals würde ein echt leidender Betroffener so etwas posten. Diese Frauen inszenieren ihre Videos, um mehr Follower zu generieren.» Laut Tebiri ist das Binge-Eating mit Scham, Schuldgefühlen und Selbsthass verknüpft – in so einem verzweifelten Augenblick denke man nicht an Selbstinszenierung.

Auch die ganzheitliche Ernährungsberaterin Nadine Pulver, die selbst 25 Jahre an Binge-Eating gelitten hat, stuft solche Videos als nicht allzu realistisch ein: «Binge Eater essen in der Regel nicht in der Öffentlichkeit, sondern im Heimlichen.» Tebiri findet es schlecht, dass solche Videos in Verbindung zu Binge-Eating gemacht werden: «Es wirft ein völlig falsches Licht auf diese Krankheit.» Sie findet, durch solche Videos werde diese verharmlost.



Können solche Videos triggern?

Ob solche Videos eine Binge-Eating-Störung auslösen können, darüber sind sich die Expertinnen nicht einig. Pulver hat selbst ein Video auf Youtube gepostet, in dem sie den bewussten Essanfall demonstriert. «Ich glaube, dass solche Videos Betroffene, die selber fressen, trösten.»

«Sie fühlen sich dadurch nicht so alleine», so die Buchautorin. Sie glaubt jedoch nicht, dass es jemanden triggern könnte, der nicht an einer Essstörung leidet. Laut Elsbeth Hürlimann können solche Videos die Hemmschwelle senken. Für Tebiri kann alles zu einem Trigger werden: «Das kann auch ein Werbespot mit einer Frau sein, die genüsslich in ein Eis beisst.»

Tendenz: Steigend

Insgesamt erkranken laut dem Universitätsspital Zürich rund zwei Prozent aller Menschen im Laufe ihres Lebens daran, Tendenz steigend. Lange Zeit habe man der Binge-Eating-Störung zu wenig Beachtung geschenkt. Jetzt aber sei die Zunahme der Essstörung auch in der Praxis spürbar, sagt Hürlimann.