Das denkt die 20-Minuten-Community über Foodwaste

In einem Tiktok-Video erzählt eine Amerikanerin , wie sie in Zürich zurechtgewiesen wurde, weil sie einen Teil ihres Sandwiches nicht aufass.

«Ist das ein Schweizer-Ding oder ein Europäer-Ding – oder ist dieses Mädchen einfach wirklich komisch?» Eine US-Touristin erzählt auf Tiktok, dass sie in Zürich ein Sandwich bestellt hatte, es nicht ganz aufass – und danach von einer Zürcherin darauf hingewiesen wurde, keinen Food-Waste zu betreiben. Das Video ging viral: Es wurde insgesamt 1,7 Millionen Mal abgespielt und tausendfach kommentiert. Auch in unserer Kommentarspalte gab das Thema viel zu reden. Ein Grossteil der 20-Minuten-Community unterstützt die Reaktion der Zürcherin.

«Food-Waste ist ein No-go»

«Gut gemacht!», kommentiert IvanRialto. «Die Zürcherin hat das super gemacht!», so t-rex100. User Xelass meint: «Essen stehen zu lassen ist schlicht dekadent!» – «Food-Waste ist ein No-go», so Anonym@72. Und User tanber schreibt: «Man isst auf, was man bestellt hat. Im Notfall kann man es sich auch einpacken lassen.»