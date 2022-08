Marine Grain ist Getreide aus dem Meer

Das Meer gilt als grosse Speisekammer, deren Inhalt beim Bekämpfen des Klimawandels helfen könnte – wenn man Mut zu neuen Ernährungsweisen hat. Immer mehr Meeres-Lebensmittel kommen zum Vorschein, so auch das Seegras Marine Grain, das kleine getreideähnliche Körnchen enthält.

Was genau ist Marine Grain?

Das Marine Grain trägt viele unterschiedliche Namen: Meeresgetreide, Meereskorn oder auch Seereis. Es stammt aus dem im Wasser wachsenden Seegras, ist glutenfrei, reich an Omega-6- und -9-Fettsäuren und enthält laut Forschungen pro Korn 50 Prozent mehr Eiweiss als Reis.

Schaut man sich den Inhalt der Halme genauer an, kommen jedoch kleine Körnchen zum Vorschein.

Die Produktion von Reis nutzt bekanntlich zu viel Wasser. So hat Reis einen schlechten Ruf, wenn es um umweltbewusste Ernährung geht. Bei Marine Grain ist das anders: Es wächst im Meer und braucht weder Süsswasser noch Dünger.

Die Samen des Seegrases zu essen, ist eigentlich nichts Neues: Sie werden traditionell vom indigenen Volk der Seri am Golf von Kalifornien im mexikanischen Sonora als Getreide genutzt. Dennoch brüstet sich auch ein spanisches Unternehmen mit der Lancierung als nachhaltiges Lebensmittel.

Sterneküche mit Marine Grain

Reis aus dem Meer als Pilotprojekt

In Zusammenarbeit mit einem Team der Universität von Cádiz und einem Forschungsteam der Regionalregierung hat Aponiente ein Pilotprojekt gestartet, bei dem drei Flächen von einem Drittel Hektare Salzwiesen in einen «Meeresgarten» für Marine Grain umgewandelt wurden.

Wie schmeckt Meeresgetreide?

Marine Grain braucht zwei Minuten länger zum Kochen als Reis und es wird ebenfalls weich, wenn es zu lange gekocht wird. «Es ist interessant. Wenn man Marine Grain ähnlich zu braunem Reis mit der Schale isst, schmeckt man am Ende einen Hauch von Meer», sagt Koch León. «Aber ohne die Schale schmeckt man das Meer nicht.» Das Korn nimmt Geschmack dann sehr gut auf.

Was Marine Grain für die Umwelt tut

Wann kommt der Meeresreis auf den Teller?

Laut Unternehmenswebsite möchte Aponiente das weltweit erste und einzige spezialisierte Forschungs- und Entwicklungszentrum für Meeresgemüseanbau schaffen. Salzwasser gebe es genug – sowohl an der Küste als auch in versalzten Brunnen im Landesinneren. Das Meeresgetreide könnte die Weltkarte verändern, indem es den Zugang zu einer Nutzpflanze ermöglicht, die in Gebieten angebaut werden kann, die nur Zugang zu Salzwasser haben.