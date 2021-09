Es fehlen 100’000 Lastwagenfahrer : Essensknappheit und Panikkäufe – Briten fürchten «Winter des Leidens»

In Grossbritannien bleiben Supermarktregale leer, und an Tankstellen gibt es leere Zapfsäulen. Nun könnte das Militär einspringen, sagte Verkehrsminister Grant Shapps.

Die Panikkäufe an Tankstellen seien eine «künstlich herbeigeführte Situation», sagte der britische Verkehrsminister Grant Shapps auf «Sky News».

Die Lebensmittelversorgung in Grossbritannien steht laut Minette Batters, der Chefin des Bauernverbandes National Farmers Union, auf Messers Schneide.

Energiekrise, höhere Gasrechnungen, weniger Lebensmittel: Menschen in Grossbritannien stehen laut «Daily Mail» vor einem «Winter des Leidens». Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng sagte, einigen Familien drohe die Wahl zwischen Heizen und Essen. Die Lichter würden allerdings nicht ausgehen, machte Kwarteng auch Mut.

Die grösste Handelskette Tesco warnte vor Panikkäufen, die «weitaus schlimmer» ausfallen könnten, als zu Beginn der Corona-Pandemie. Die Lebensmittelversorgung des Landes stehe «auf Messers Schneide», sagte Minette Batters, die Chefin des Bauernverbandes National Farmers› Union. Sie übermittelte diese Botschaft in einem von mehreren Lebensmittelverbänden unterzeichneten Brief an Premierminister Boris Johnson.