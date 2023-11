Estavayer-le-Lac: Deutscher Schäferhund reisst Hündelerinnen zu Boden

Im vergangenen Februar gab es in der Stadt Estavayer-le-Lac FR mehrere Vorfälle im Zusammenhang mit einem aggressiven Deutschen Schäferhund . Der Hund war in der Obhut von zwei Einheimischen, die ihn nicht im Zaum halten konnten, wie «La Liberté» berichtet.

An einem Tag liess der 22-jährige Sohn der Familie den Hund in einer Sackgasse in Estavayer-le-Lac entkommen. Der Hund griff einen anderen Hund an, der an der Leine war, und stiess sowohl den Hund als auch seine Besitzerin zu Boden. Der Halter beleidigte die Frau anschliessend noch als «connasse», zu Deutsch «Schl*mpe».