Estavayer-le-Lac: Gipspulver entweicht auf Baustelle

Das Gipspulver setzte sich in Estavayer-le-Lac in der Nachbarschaft der Baustelle.

Auf einer Baustelle in einem Villenquartier in Estavayer-le-Lac FR ereignete sich am Donnerstagmorgen um zehn Uhr ein Zwischenfall. Wie die Kantonspolizei Freiburg am Nachmittag mitteilt, hat sich ein Druckschlauch gelöst und «in kurzer Zeit eine unbekannte Menge Gipspulver freigegeben».