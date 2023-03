ETH-Bericht zeigt:«Mohr»-Inschriften in Altstadthäusern stammen nicht aus dem Mittelalter

Die Stadt Zürich will die «Mohr»-Inschriften an Gebäuden im Niederdorf abdecken. Bislang ohne Erfolg. Nun zeigt eine ETH-Studie, dass die Inschriften aus dem 20. Jahrhundert stammen – sie sind also nicht historisch.

In der Stadt Zürich gibt es im öffentlichen Raum sichtbare Zeichen mit Bezug zu Rassismus und Kolonialismus. Der Stadtrat will, dass diese Zeitzeichen nach einer Einzelfallprüfung entweder entfernt oder kontextualisiert werden. Gemäss ETH-Forschern wurden die «Mohr»-Inschriften so, wie sie heute auf den Gebäuden stehen, erst im 20. Jahrhundert angebracht und nicht, wie angenommen, im Mittelalter.

Darum gehts Gemäss ETH-Forschern wurden die «Mohr»-Inschriften an den Altstadthäusern erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts angebracht.

Fotografische Dokumentationen und Pläne hätten die Inschriften erst dann gezeigt. Die Inschriften seien also nicht historisch.

Der Zürcher Stadtrat hatte entschieden, dass die Inschriften «Zum Mohrentanz» am Haus an der Niederdorfstrasse 29 und «Zum Mohrenkopf» am Haus Neumarkt 13 abzudecken seien. Dagegen rekurrierte der Zürcher Heimatschutz (ZHV) unter der Leitung des Stadtzürcher Heimatschutzes (SZH). Am 17. März hat das Zürcher Baurekursgericht den Rekurs gutgeheissen.

Eine Abdeckung der Schriftzüge würde nach Ansicht des Gerichts den Schutzzweck beziehungsweise das zu erhaltende Erscheinungsbild und den Zeugenwert der Gebäude beeinträchtigen. Die Geschichte des Hauses am Neumarkt 13 reiche bis ins 14. Jahrhundert zurück. Der Name «Zum Mohrenkopf» tauche bereits 1443 in den Quellen auf, hiess es.

Gebäudefassaden wurden mehrmals saniert

Eine ETH-Studie, welche der Zürcher Stadtrat in Auftrag gab, zeigt nun jedoch anderes: Forscher fanden heraus, dass die «Mohr»-Inschriften, so wie sie heute sind, erst im 20. Jahrhundert angebracht wurden. Wie es im Bericht heisst, entstand das heutige Stadtbild erst im 20. Jahrhundert im Zuge eines Prozesses, welcher als «Erfindung der Altstadt» umschrieben werden könne. In diesem Kontext seien die heute noch sichtbaren Fassadenschriften «Zum Mohrenkopf» und «Zum Mohrentanz» angebracht worden.

Wie es in der Studie heisst, hätten die Häuser am Neumarkt und an der Niederdorfstrasse in den 1820er-Jahren neue Fassaden erhalten, welche seither mehrmals saniert worden seien. «Das mittelalterliche Erscheinungsbild und wesentliche Teile der Gebäudestrukturen verschwanden nahezu gänzlich», schreiben die Forscher.

Fotografien zeigen keine «M-Inschriften» aus dem Mittelalter

Die Inschrift «Zum Mohrenkopf» am Neumarkt 13 sei erst ab dem Jahr 1940 auf den fotografischen Dokumentationen zu finden. Wie aus dem Bericht hervorgeht, seien am Ende des 19. Jahrhunderts keine Hausnameninschriften am besagten Gebäude angebracht gewesen.

Das Haus an der Niederdorfstrasse 29 habe im 18. Jahrhundert «Zum Berentanz» geheissen. Frühere fotografische Dokumentationen zu diesem Gebäude hätten keine gefunden werden können, doch: «Bezeichnend ist, dass in den umfassenden Plänen zur Renovation und Fassadensanierung aus dem Jahr 1917 keine Fassadenbeschriftung eingetragen war, sondern lediglich eine Hausnummer», so der Bericht.