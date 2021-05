Für neue Medikamente : ETH-Forschende finden die «Achillesferse» des Coronavirus

Eine Gruppe von Forschenden hat tief in die molekulare Struktur des Coronavirus geblickt. Dabei fanden sie eine Schwachstelle des Virus, die die Türen für die Entwicklung neuer Medikamente öffnen soll.

Grafik: Said Sannuga, Cellscape.co.uk / ETHZürich, The Ban Lab

ETH-Forscherinnen und -Forscher haben die Mechanismen erforscht, wie Viren die für sie notwendige Proteinproduktion in infizierten Zellen steuern.

Um sich zu vermehren, benötigen Viren zwingend die Ressourcen einer von ihnen gekaperten Zelle, heisst es in einer Mitteilung der ETH. Wesentlich sei dabei, dass die Zelle auf Grundlage der eingeschleusten Viren-Gene neue Proteine herstellen kann. Dafür zuständig ist die zelleigene Proteinfabrik, das sogenannte Ribosom.

Dieses arbeitet normalerweise in klar vorgegebenen Bahnen entlang der DNA. Dabei kommt es äusserst selten vor, dass es statt der üblichen Abfolge um eine oder zwei Positionen vorwärts oder rückwärts rutscht, was Biologen als Frameshifting bezeichnen. «Die Auswirkungen des Frameshiftings können fatal sein: Es führt dazu, dass das Ribosom nicht funktionierende Proteine herstellt», so die ETH-Forschenden.