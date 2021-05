Punktgenau - ETH-Forscher erfinden Touch-Screen, der zu weniger Tippfehlern führt

Christian Holz, ​Informatikprofessor vom Sensing, Interaction & Perception, Lab hat zusammen mit seinem Doktoranden Paul Streli eine künstliche Intelligenz entwickelt, die das Tippen auf Bildschirmen grundsätzlich verbessern soll. Denn zwar sei es in den letzten Jahren zu grossen Weiterentwicklungen gekommen, was die Display-Auflösung moderner Smartphones angeht, die Berührungssensoren seien deshalb aber nicht besser geworden, erklärt Holz .

Keine punktgenaue Bestimmung

iPhones der neuesten Generation verfügen über eine Display-Auflösung von 2532x1170 Pixeln. Dessen Berührungssensor kann Eingaben aber nur mit einer Auflösung von etwa 32x15 Pixeln erkennen, was rund 80-mal niedriger ist als die Bildschirmauflösung. «Und da fragen wir uns, warum wir auf der kleinen Tastatur so viele Tippfehler machen? Wir denken, dass wir in der Lage sein sollten, Objekte mittels Berührung pixelgenau auszuwählen, aber das ist nicht der Fall», so Holz.