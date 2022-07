Energieknappheit: ETH-Professorin fordert Bau neuer Schweizer Atomkraftwerke

Darum ist für die Nuklearingenieurin klar: «Die Schweiz soll neue Atomkraftwerke bauen. Politiker sprechen schon jetzt von einem Blackout. Wie soll dieser in 15 oder 20 Jahren verhindert werden, wenn Schweizer Atomkraftwerke nicht mehr am Netz sind?»

In der Schweiz sind zurzeit vier Kernkraftwerke in Betrieb: Bez­nau eins und zwei, Gös­gen und Leib­stadt. Geht es nach der ETH-Nuklearingenieurin Annalisa Manera, sollte die Schweiz weitere Kernkraftwerke bauen. Bild: Kernkraftwerk Gösgen-Däniken.

Wenn Wladimir Putin Europa den Gashahn ganz zudreht, hätte das auch für die Schweiz Konsequenzen. Energieministerin Simonetta Sommaruga rief in einem Interview mit der «SonntagsZeitung» (Bezahlartikel) die Kantone auf, noch mehr in den Ausbau von erneuerbaren Energien zu investieren.

Für ETH-Nuklearingenieurin Annalisa Manera kann Solarenergie alleine jedoch nicht die Lösung sein. «Wir brauchen 24 Stunden, 365 Tage im Jahr Strom. Nur mit erneuerbaren Energiequellen ist dies nicht möglich. Die Schweiz sollte neue Atomkraftwerke bauen. Politiker sprechen schon jetzt von einem Blackout. Wie soll dieser in 15 oder 20 Jahren verhindert werden, wenn Schweizer Atomkraftwerke nicht mehr am Netz sind?»

Nicht nur auf ein Zugpferd setzen

Weltweit werde die Nachfrage nach Strom durch immer mehr Elektroautos und die Elektrifizierung von Heizungen und der Industrie steigen. «Die Schweiz ist in Zukunft noch stärker auf den Import aus anderen Ländern angewiesen. Ob die EU bei der Lieferung von Gas die Schweiz prioritär berücksichtigt, bleibt fraglich», sagt Manera.

Menge der Abfälle entscheidend

Damit spricht Manera auf die Abfälle an, die etwa bei der Produktion von Solarpanelen entstehen. Dabei handle es sich um toxische chemische Abfälle, die nie mehr abgebaut werden könnten. «Ich will die Solar- und Windkraft nicht schlecht reden. Alle Energieproduktionen erzeugen Abfälle. Doch wir wissen, wie diese entsorgt werden können, ohne dass Rückstände ins Wasser geraten. In der Schweiz gibt es Opalinosteine, die geologisch äusserst stabil sind und Wassereinbrüche verhindern», sagt Manera. Dort könnten die Abfälle gelagert werden. Entscheidend sei, dass es sich beim Abfall aus AKW im Gegensatz zu Chemiabfällen aus der Produktion von Solarpanelen um sehr kleine Mengen handle.