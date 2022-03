Ukraine-Krieg – ETH-Professor fährt 68 Stunden, um seine Mutter aus der Ukraine zu retten

1 / 4 Maksym Kovalenko ist ein ETH-Professor für Chemie. Twitter/ETH_DCHAB Selber aus der Ukraine stammend hat er zwei Familienangehörige aus der Westukraine gerettet. kovalenkolab.ethz.ch 68 Stunden dauerte die Autofahrt für die Rettung insgesamt – davon 15 Stunden Stau aufgrund der Grosszahl an Flüchtenden. Empa

Darum gehts Der ETH-Professor Maksym Kovalenko stammt aus der westlichen Ukraine.

Im Rahmen einer fast 70-stündigen Autofahrt hat er zwei Familienangehörige aus der Ukraine gerettet.

Er berichtet, wie die flüchtende Gruppe an den Grenzen mit grosser Hilfsbereitschaft empfangen wurde.

Seit 2011 ist Maksym Kovalenko Professor für Chemie an der ETH Zürich. Er und seine Frau sind in der westukrainischen Stadt Czernowitz aufgewachsen. Nach der Nachricht über die russische Invasion der Ukraine rettete er mit einem Kollegen seine Mutter und Schwiegermutter in einer 68-stündigen Odyssee, wie im Interview mit «Intern aktuell» der ETH Zürich zu lesen ist.

Als klar wurde, dass nicht nur die Separatistengebiete im Visier der russischen Streitkräfte sind, entschied sich Kovalenko: Seine 65 Jahre alte Mutter sowie seine 82 Jahre alte Schwiegermutter sollten gerettet werden. Da beide Gesundheitsprobleme haben und über keine Angehörigen verfügen, die ihnen hätten helfen können, entschied sich der Chemie-Professor zur Rettungsaktion auf eigene Faust. Obwohl die ostukrainische Region um Czernowitz noch nicht bombardiert wurde, bestand die Gefahr, dass die Verwandten Kovalenkos durch Vorstösse russischer Truppen abgeschnitten würden.

Fahrt durch Deutschland, Österreich, Ungarn und Rumänien

Gemeinsam mit einem ebenfalls ukrainischen Freund, der bei der Empa tätig ist, reiste Kovalenko an die moldawisch-rumänische Grenze – die rund 1700 Kilometer weite Strecke mussten die beiden im Auto zurücklegen, da bereits sämtliche Flüge in die Ukraine gestrichen waren. Kovalenko und sein Freund wechselten sich am Steuer ab und fuhren praktisch ohne Unterbrüche durch Deutschland, Österreich, Ungarn und Rumänien. Etwa 25 Stunden dauerte die Fahrt an die Grenze, wo die beiden Familienangehörigen bereits warteten – sie waren von einem guten Freund mit dem Auto aus der Westukraine gefahren worden.

Sofort machte sich die Gruppe auf den Weg zurück in die Schweiz und steckten direkt am Grenzübergang zwischen Moldawien und Rumänien für sieben Stunden im Stau. Auf einer einspurigen Strasse kam das Auto Kovalenkos gerade einmal alle 15 Minuten zehn Meter vorwärts – unter anderem, weil alle Autos einer gründlichen Kontrolle unterzogen wurden. An der ungarischen Grenze betrug die Wartezeit sogar acht Stunden.

Grosse Hilfsbereitschaft

Begeistert zeigt sich Kovalenko ob der Hilfsbereitschaft, die der Gruppe von Freiwilligen und Helfern des Roten Kreuzes entgegenkam. Kaffee, Tee und frischgebackenes Brot stärkten die Gruppe für die Weiterreise. «Im Vergleich zu den vielen Menschen, die alles zurücklassen mussten, sind wir relativ glimpflich davongekommen», sagt Kovalenko gegenüber «Intern aktuell».

Nach 68-stündiger Odyssee kam die Gruppe schliesslich in Zürich an – glücklicherweise hatten die Mutter und Schwiegermutter Kovalenkos die Fahrt verhältnismässig gut überstanden. Wieder in der Schweiz ist der Professor erfreut über die geglückte Rettungsaktion, gibt aber auch zu: «Wenn ich an all die tapferen ukrainischen Männer und Frauen denke, die gerade unsere Heimat verteidigen, fühle ich mich schuldig, weil ich hier in Sicherheit bin und mein Leben nicht für mein Land riskiere.»

«Bewundere meine ukrainischen Studenten für ihre Stärke»

In Kovalenkos Forschungsgruppe gibt es aktuell sieben Doktorandinnen und Doktoranden, einen Postdoc sowie sechs Gaststudenten aus der Ukraine. Die Betroffenheit angesichts der aktuellen Lage ist dementsprechend gross. Er versucht jedoch, seine Studentinnen und Studenten so gut es geht zu unterstützen. Und ist beeindruckt vom Zusammenhalt und den Anstrengungen, die seine Forschungsgruppe mit dem Ziel, die Ukraine zu unterstützen, unternimmt. «Und all dies, während sie ihre Forschungsprojekte fortführen. Ich bewundere sie für ihre Stärke.»