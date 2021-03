Gemeinsam hat das Architektur-Duo an über 30 Projekten in Europa und Afrika gearbeitet. Das wohl bekannteste ist der Aus- und Umbau des Ausstellungsgebäudes Palais de Tokyo in Paris. Seit 2017 lehrte Lacaton am Architektur-Departement der ETH Zürich, mittlerweile ist sie emeritiert. Vassal unterrichtet seit 2012 an der Universität der Künste in Berlin. Die beiden lernten sich während des Studiums in den 1970ern in Bordeaux kennen und eröffneten in den 80ern ein Architekturbüro in Paris.