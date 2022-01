High-Tech-Hund – ETH-Roboter übt in Schwyzer Alpen für Weltraum-Einsatz

In Zukunft soll der Roboter-Hund für sogenannte Search and Rescue Missionen eingesetzt werden. Auch im Weltall und auf fremden Planeten soll er zum Einsatz kommen.

Herrchen des mechanischen Hundes ist der Robotikforscher Takahiro Miki. Mit seinem Team von der ETH Zürich entwickelte er Anymal für sogenannte Search and Rescue Missionen, also um in gefährlichen Gebieten nach Verschütteten zu suchen und diese zu retten.

Roboter mit tierischen Eigenschaften

Schlechte Sicht und schwieriger Untergrund wie rutschiges Gras und schneebedeckte Oberflächen stellen für Anymal also kein Problem dar. «Indem er in solchen Situationen die visuellen Informationen ausblendet, kann der Roboter durch staubige, nasse und schwach beleuchtete Umgebungen navigieren», erklärte Miki im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Heute der Etzel, morgen der Mars

Neben Rettungsmissionen soll der rund 50 Kilo schwere Roboter in Zukunft auch im All und auf fremden Planeten eingesetzt werden. Dazu braucht es aber noch mehr Zeit und Forschung. Miki: «Es braucht derzeit noch einen Menschen, der Navigationsbefehle gibt. Auf einem anderen Planeten wäre es natürlich besser, er könnte vollkommen autonom arbeiten.»

Laufen gelernt hat Anymal nicht in den Bergen , sondern im Labor. Hierbei lernt der Roboter nicht in der realen Welt verschiedene Situationen kennen, sondern in einer simulierten Umgebung, in der ihm in kürzester Zeit Hunderte verschiedener Terrains präsentiert werden können. Wird der Roboter anschliessend in die echte Welt entlassen, kommt ihm im Grunde jede Situation bereits bekannt vor.