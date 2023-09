ETH-Studie: Festhalten an Kernkraft gegen Stromlücke

Mit dem Ausbau der Photovoltaik würde die Auslastung der Atommeiler wohl sinken. Sind sie heute in der Regel noch ständig in Betrieb, könnten sie zukünftig wohl nur noch teilweise kostendeckend betrieben werden.

Die Studie der ETH untersucht verschiedene Szenarien, in denen die bestehenden AKW entweder länger betrieben werden oder ein neues Kraftwerk erstellt wird.

Eine Studie der ETH untersucht, welche Rolle die Kernkraft in der Schweiz zukünftig spielen könnte.

Mit dem Gesetz «Sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien », das im Parlament wohl bald angenommen wird, werden in der Schweiz wohl bald die Rahmenbedingungen für einen schnellen und massiven Ausbau bei den erneuerbaren Energien geschaffen. Doch jetzt liefert eine Studie der ETH Zürich, die der « NZZ » (Bezahlartikel) exklusiv vorliegt, bereits im Vorfeld ernüchternde Prognosen. Denn gemäss den Wissenschaftern verfehlt die aktuelle Politik die Ausbauziele deutlich.

Schwankungen im Stromverbrauch

Die Situation ist zusätzlich schwierig, weil die Schwankungen im Stromverbrauch massiv zunehmen. So gibt es im Sommer grosse Überschüsse, während die Lücke im Winter immer mehr wächst. Weil auch andere Länder mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, bleibt auch unklar, wie zuverlässig die Winterlücke über Stromimporte gedeckt werden kann. Vor diesem Hintergrund hat das Energy Science Center der ETH in einem vom Wirtschaftsverband Economiesuisse in Auftrag gegebenen Forschungsprojekt analysiert, welche Rolle die Kernkraft künftig spielen könnte.