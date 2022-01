Elektrisch in die Lüfte – ETH-Studierende bauen den E-Flieger der Zukunft

Wollen das Kleinflugzeug e-Sling batteriebetrieben in die Lüfte bringen: Elsa Wrenger, Rafael Sutter, Sander Metting van Rijn, Joël Meyer (v.l.). Nicht auf dem Bild: Jan Wallimann, Colin Jüni, Patrick Benito und Robin Feuz.

Das leise Flugzeug kann zum Beispiel in Nationalparks eingesetzt werden, ohne die Tiere zu erschrecken.

Acht Studierende der ETH arbeiten an einem Kleinflugzeug mit Namen e-Sling, das mit Batteriestrom abheben soll.

Noch befinden wir uns aber in einem Hangar beim Flugplatz Dübendorf. Mitten in der Halle steht der e-Sling – ein Kleinflugzeug des südafrikanischen Herstellers Sling Aircraft. Extra für das ETH-Projekt hat Sling den Flieger umkonstruiert; um die nötigen Anpassungen zu besprechen, reiste ein Student nach Südafrika.

Dass der e-Sling noch nicht abheben kann, wird auf einen Blick klar: Die Nase mit dem Propeller fehlt. Im Cockpit herrscht ein Kabelsalat. Sitze sind ebenfalls nicht vorhanden. Und in den Flügeln klaffen zwei Lücken. «Hier bauen wir die Batterien ein», sagt Sander Metting, Student an der ETH Zürich und Mitglied des Fokusprojekts, das das batteriebetriebene Kleinflugzeug in die Lüfte bringen soll.