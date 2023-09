ETH Zürich: Ersetzt dieses Oktopus-Pflaster bald die Spritze? 

Inspiration lieferten ihnen die Saugnäpfe, mit denen die Tentakel von Tintenfischen bestückt sind. Das Saugnapf-Pflaster wird auf die Innenseite der Wange geklebt und soll so die Verabreichung von Medikamenten, die normalerweise mit einer Spritze injiziert werden müssen, erleichtern.

In ersten Versuchen am Menschen hat das Forscherteam der ETH Zürich gute Ergebnisse festgestellt, wie es in einer im Fachmagazin «Science Translational Medicine» veröffentlichten Studie heisst. Um die Effektivität des Pflasters zu beurteilen, präparierten die Wissenschaftler es mit Desmopressin, einem für Hunde zugelassenen Diabetesmedikament, und klebten es auf die Mundschleimhaut der Tiere.