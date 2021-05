ETH Zürich und Paul Scherrer Institut PSI entwickeln Quantencomputer

Mit der Umwandlung von Bits in Quantenbits, könne die Rechenleistung massiv gesteigert werden.

Die Nutzung von Quantencomputern gilt als Zukunft der Programmierung und Datenverarbeitung. Es wird geglaubt, dass die Nutzung dieser Computer auch komplexe Probleme in der Industrie wie Energie und Online-Sicherheit lösen könnten. Sie sind gross, fehleranfällig und schwierig zu bauen: Der Anfang der sogenannten Quantencomputer erinnert stark an die Geburtsstunde herkömmlicher Computer. An der ETH Zürich verfügen Forschende derzeit über Rechner, die mit bis zu 17 Quantenbits, sogenannten Qubits, arbeiten. Sollen Quantencomputer dereinst ihr gesamtes Potenzial ausspielen können, braucht es dazu jedoch Rechner mit tausenden, oder sogar hunderttausenden Qubits.