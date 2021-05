Krypto-Spende - Ethereum-Gründer spendet über eine Milliarde für Indien

Der Unternehmer Vitalik Buterin spendete am Mittwoch über eine Milliarde Dollar in Kryptowährung.

Weil die zweite Corona-Welle Indien voll im Griff hat, wird von vielen Seiten Hilfe angeboten. So auch von Sandeep Naiwal, der «Indias Crypto Covid Relief Fund» gegründet hat. So seien bis dato schon über sechs Millionen Dollar in zehn verschiedenen Kryptowährungen eingegangen. Und das, obwohl in Indien Kryptowährungen noch gar nicht legalisiert sind. Am Mittwoch dürfte der Ethereum-Gründer und Dogecoin-Killer Vitalik Buterin einen Meilenstein in Sachen Krypto-Spenden gesetzt haben.