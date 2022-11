Neue Spannungen zwischen Serbien und Kosovo

Kfz-Kennzeichen-Streit : Ethnisch serbische Polizisten ziehen aus Protest ihre Kosovo-Uniformen aus

Die Spannungen zwischen Vertretern der serbischen Minderheit und der Regierung in Pristina haben sich verschärft. Alle ethnischen Serben haben ihre Ämter in kosovarischen Institutionen niedergelegt.

In Kosovo haben sich die Spannungen zwischen Vertretern der serbischen Minderheit und der Regierung in Pristina verstärkt. Nach einem Beschluss der kosovarischen Serben-Partei Srpska Lista vom Samstag haben alle ethnischen Serben ihre Ämter in kosovarischen Institutionen wie Polizei, Justiz, Parlament und Kommunen niedergelegt. Sie protestieren damit gegen den Beschluss der Regierung in Pristina, ethnische Serben dazu zu verpflichten, ihre vom Nachbarland Serbien ausgestellten Kfz-Kennzeichen durch kosovarische zu ersetzen. EU, Nato und die internationale Kosovo-Schutztruppe KFOR reagierten besorgt auf die Entwicklungen.