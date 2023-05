Tag des Sieges: Zeigt sich Wladimir Putin auf dem Roten Platz?

In einigen Städten wurden nach dem angeblichen Drohnenangriff auf den Kreml letzte Woche die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. In Moskau findet die geplante Parade statt – mit überraschenden Gästen.

Darum gehts Am 9. Mai feiert Russland den «Tag des Sieges» über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg.

In diesem Jahr dürften die Siegesparaden jedoch dürftig ausfallen.

Die Angst vor ukrainischen Anschlägen auf die Paraden ist zu gross.

Vor den jährlichen Gedenkfeiern zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland am Dienstag sind die Sicherheitsvorkehrungen in Russland deutlich verstärkt worden. In 21 Städten seien Militärparaden zum 9. Mai ganz abgesagt worden, und das erstmals seit Jahren, berichteten russische Medien.

Regionale Behörden begründeten die Absagen und zusätzlichen Einschränkungen mit nicht näher benannten Sicherheitsbedenken oder verwiesen vage auf die «derzeitige Situation». Unklar war zunächst, ob die Entscheidungen in Absprache mit dem Kreml getroffen wurden.

Vergangene Woche hatten Berichte über den Abschuss zweier ukrainischer Drohnen über dem Kreml in Russland für Aufsehen gesorgt. Nach russischer Darstellung sollten sie einen Anschlag auf Präsident Wladimir Putin verüben, doch die Ukraine wies jede Verantwortung dafür zurück und äusserte die Vermutung, dass der Angriff inszeniert gewesen sei.

Putin soll am Roten Platz auftreten

Sowohl in Moskau als auch in St. Petersburg wurde die zivile Nutzung von Drohnen bis nach dem Feiertag verboten. In den beiden Metropolen sollten die geplanten Paraden am Dienstag aber stattfinden. In St. Petersburg mit seinen vielen Kanälen wurde unter anderem die Verwendung von Jet Skis untersagt. In Moskau durften Autos von Car-Sharing-Diensten nicht ins Zentrum fahren. Am Roten Platz findet dort die traditionelle Militärparade statt, in Anwesenheit von Präsident Putin.

Zunächst war dafür nur ein ausländischer Staatschef als Gast erwartet worden, der kirgisische Präsident Sadyr Dschaparow, der nach seiner Ankunft mit Putin zu einem Treffen zusammenkam. Am Montag wurden aber kurzfristig noch andere ausländische Ehrengäste angekündigt: Emomali Rachmon, Präsident der Republik Tadschikistan, der usbekische Staatschef Schawkat Mirsijojew, der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan sowie der kasachische Staatschef Kassym-Schomart Tokajew.

Im vergangenen Jahr war dafür kein einziger ausländischer Staatschef ins international isolierte Russland gereist. Der Kreml hatte damals betont, er habe auch keine Gäste eingeladen, da es sich nicht um einen runden Jahrestag handle. In diesem Jahr jährt sich der Sieg über Nazi-Deutschland zum 78. Mal.

Kreml beansprucht Monopol auf Sieg gegen Nazi-Deutschland

Dass Paschinjan aus Armenien und Tokajew aus Kasachstan anreisten, werteten Beobachter als überraschend. Beide Staaten gelten zwar als Verbündete Russlands, haben aber nicht öffentlich Unterstützung für Russlands Angriffskrieg in der Ukraine bekundet. Tokajew telefonierte sogar mehrfach mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski und sagte Putin im letzten Sommer, Kasachstan werde die russisch besetzten ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk nicht als unabhängige Staaten anerkennen.

Selenski sagte am Montagabend in seiner täglichen Videoansprache: «Heute, am 8. Mai, wenn sich die Welt an die Worte ‹Nie wieder!› erinnert, geben wir in der Ukraine diesen Worten eine Bedeutung.» Es gehe nicht nur darum, sich zu erinnern, sondern seine Werte auch zu schützen und Aggressoren zu besiegen. «Die Erfolge der Ukrainer bei der Verteidigung gegen die russische Aggression sind eindeutig ein Gegengift gegen andere Aggressionen», sagte Selenski. Die Welt könne sehen, wie sich ein freies Volk vor Eroberern schütze. «Wenn wir das können, können dies andere auch.» Am 8. Mai wird in Europa alljährlich des Endes des Zweiten Weltkriegs gedacht.

Selenskis Ansprache dürfte sich angesichts der bevorstehenden Siegesparade in Moskau auch gegen die russische Propaganda richten. Diese beansprucht für den Kreml das Monopol auf den Sieg gegen Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg und verklärt den eigenen Angriffskrieg gegen die Ukraine quasi zur Fortsetzung des sowjetischen Abwehrkampfs.

