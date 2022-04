Besonders grausame Munition : Etliche Zivilisten in Butscha offenbar durch Granaten mit Mini-Pfeilen getötet

Gemäss Aussagen von Pathologen aus der Ukraine sind in Butscha Granaten mit sogenannten Fléchettes verwendet worden: In den Körpern von obduzierten Opfern wurden winzige Pfeile gefunden, die besonders schwere Verletzungen verursachen.

In Butscha wurden laut ukrainischen Angaben über 300 Leichen von Zivilisten gefunden.

Forensiker fanden die pfeilförmigen Geschosse in obduzierten Leichen in Butscha.

Die typischerweise zwischen drei und vier Zentimeter langen Fléchettes lösen sich von der Granate und verteilen sich in einem kegelförmigen Bogen von etwa 300 m Breite und 100 m Länge. (Bild von 2014).

Laut ukrainischen Pathologen wurde in Butscha sogenannte Fléchette-Munition eingesetzt: Dies berichtet der «Guardian», der mit den Spezialisten sprach. «Wir haben verschiedene sehr dünne, nagelähnliche Objekte in den Körpern gefunden», so der Forensiker Wladislaw Pirowski gegenüber der Zeitung.