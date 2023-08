Etoy VD: Lastwagen donnert in Strommast – A1 in Richtung Genf gesperrt

Wie mehrere Bilder eines News-Scouts zeigen, liegt über der A1 in von Lausanne in Richtung Genf ein Strommasten auf der Fahrbahn. Neben der Spur steht ein Lastwagen in einem Feld, es steigt Rauch auf. «Ein LKW ist in einen Strommasten gefahren. Dieser krachte durch die Wucht des Aufpralls auf die Autobahn», so eine Sprecherin der Kantonspolizei Waadt gegenüber 20 Minuten. Zum Glück habe es keine Verletzten gegeben. «Die Autobahn wird aber wohl noch bis zum Mittag gesperrt sein.»