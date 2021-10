Ärger nach Kinobesuch in Basel – «Etwa 100 Autos stauen sich im Parkhaus und das Ticket ist nur 15 Minuten gültig»

Ein News-Scout wollte am Freitag im Kino den neuen James-Bond-Streifen «No Time to Die» im Basler Stücki Park sehen. Dazu parkierte er im Parkhaus, das sich im gleichen Gebäudekomplex befindet. Er sei überrascht gewesen, wie viele andere Bond-Fans ebenfalls im Kino gesessen seien, schliesslich werde der Film bereits seit Ende September aufgeführt, so der Leser.

Nach dem Kinovergnügen folgte der grosse Ärger. «Etwa 100 Fahrzeuge stauten sich im Parkhaus. Der Grund dafür war, dass gleichzeitig mehrere Filme endeten und alle Kinobesucherinnen und Kinobesucher gleichzeitig zu den Parkuhren strömten», sagt der Leser. Die Wartezeit, bis man endlich mit dem Auto an der Schranke angekommen sei, habe rund 45 Minuten betragen. Das Problem: «Die bezahlten Parkingtickets sind nur 15 Minuten gültig», so der News-Scout weiter.

«Man musste zurück zur Parkuhr rennen»

An der Barriere sei man dann zum Nachzahlen aufgefordert worden. «Man musste also zurück zur Parkuhr rennen, dort wieder Schlange stehen und nach dem Nachzahlen zurück zum Auto rennen. Dann kam der Nächste an die Reihe, der das gleiche Prozedere durchlaufen musste.» So habe es pro Auto bis zu fünf Minuten gedauert, bis man endlich aus dem Parkhaus hinausfahren konnte.



Auch beim internen Notruf habe sich niemand gemeldet, so der Leser weiter. «Die Kinobetreiber waren zu dieser Zeit wohl bereits gegangen», vermutet er. Auch die Polizei sei kontaktiert worden. Diese habe jedoch mitgeteilt, dass sie keine Kontaktdaten für Notfälle im Stücki Park habe.