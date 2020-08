Chemieunfall in Zürich Altstetten

«Etwa sieben Leute werden medizinisch behandelt»

An der Hermetschloostrasse in Zürich-Altstetten ist ein Grosseinsatz von Rettungskräften im Gang. Es ist zu einem Chemieunfall gekommen.

Grosses Aufgebot in Zürich-Altstetten: Laut Leser-Leser-Reporter wurde offenbar eine giftige Flüssigkeit freigesetzt.

Auf Bildern eines Leserreporters ist zu sehen, wie Angehörige der ABC-Wehr des Kanton Zürich mit Schutzbekleidung an der Hermetschloostrasse 70 in Zürich-Altstetten im Einsatz stehen. Es ist zu einem Unfall mit Chemikalien gekommen. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt einen Einsatz.

«Es werden gerade etwa sechs oder sieben Personen vor dem Eingang medizinisch betreut», so der Leser-Reporter, der in einer Werkstatt im Gebäude arbeitet. Eine giftige Flüssigkeit sei freigesetzt worden. «Als ich zum Eingang ging, habe ich mitbekommen, wie eine Person, die das Gebäude verlassen wollte, direkt zurückbeordert und isoliert wurde. Offenbar ist sie in Kontakt mit der Flüssigkeit gekommen.»