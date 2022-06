Bayern-Star Robert Lewandowski: «Etwas ist in mir gestorben»

Star-Stürmer Lewandowski : «Etwas ist in mir gestorben – Loyalität und Respekt sind wichtiger als Arbeit»

Robert Lewandowski will seinen Arbeitgeber Bayern München unbedingt verlassen. Ehrenpräsident Uli Hoeness hat aber nicht vor, ihn ziehen zu lassen.

1 / 6 Stürmer-Star Robert Lewandowski will die Bayern verlassen, um wieder mehr Emotionen zu spüren. AFP Der Pole hat beim deutschen Rekordmeister aber noch ein Jahr einen Vertrag. AFP Deshalb findet Ehrenpräsident Uli Höness, der Stürmer müsse bleiben. Der 70-Jährige geht auch davon aus, dass dem so ist. AFP

Darum gehts

Es deutet nicht viel darauf hin, dass es zwischen Super-Stürmer Robert Lewandowski und seinem Noch-Arbeitgeber, dem deutschen Rekordmeister Bayern München, zu einem Happy End kommen könnte. Man scheint sich einig, dass man sich nicht einig wird. Der Pole, der in dieser Saison 50 Tore für die Bayern erzielte, hat bereits seit längerem angekündigt, dass er den Verein verlassen möchte. «Lewi» hat aber noch ein Jahr Vertrag und die Münchner wollen ihn nicht ziehen lassen.

«Ich will den FC Bayern nur noch verlassen. Loyalität und Respekt sind wichtiger als Arbeit», erneuerte der 33-Jährige im Podcast von «OnetSport» nun seinen Wechselwunsch. Sein Ziel scheint der FC Barcelona zu sein, wie sich in den letzten Wochen herauskristallisierte. Und der beste Weg sei es, so der Pole, «eine gemeinsame Lösung zu finden». Zur Begründung für seinen Abgang sagte Lewandowski: «Etwas ist in mir gestorben, ich will den FC Bayern verlassen für mehr Emotionen in meinem Leben.»

Für Hoeness scheint Verlängerung möglich

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeness hatte am Montag erklärt, dass er davon ausgehe, dass Lewandowski bleibe. «Ich glaube, es wird sehr intensiv an der neuen Mannschaft gebastelt, und wenn das alles kommt, was sie mir die Woche vorgestellt haben, dann sehe ich eine gute Chance, dass wir nächstes Jahr eine attraktive Mannschaft haben – mit Robert Lewandowski», sagte der 70-Jährige dem TV-Sender Sport1.

Der frühere Vereinspräsident plädierte dafür, bei dem Stürmerstar auf eine Erfüllung seines bis 30. Juni 2023 laufenden Vertrages zu drängen, wenn es für den Bundesliga-Rekordtorschützen keinen Ersatz gibt. «Und dann muss man sehen, ob er nächstes Jahr ablösefrei geht oder vielleicht sogar noch mal verlängert, das weiss ja kein Mensch», meinte Hoeness.

«Acht schöne Jahre verbracht»

Lewandowski hingegen glaubt nicht, dass die Bayern, für die er in acht Jahren 344 Tore erzielte, ihm den Wechsel verbieten werden. «Wozu? Was für ein Spieler will dann zum FC Bayern kommen, wenn er weiss, dass ihm so etwas passieren könnte?» Der 130-fache polnische Nationalspieler fände das illoyal von den Bayern. «Ich war immer bereit, ich habe acht schöne Jahre hier verbracht, ich habe so viele wunderbare Menschen kennengelernt und ich möchte, dass es so in meinem Kopf bleibt.»

Fakt ist: Bislang gibt es keinen Ersatz für den besten Stürmer der Bundesliga. Ein erstes Bayern-Angebot für Sadio Mané hat der FC Liverpool Medienberichten zufolge abgelehnt. Nach Informationen des TV-Senders Sport1 wollen die Bayern nachlegen und ein verbessertes Angebot mit einer fixen Ablösesumme von 35 Millionen Franken unterbreiten. Doch der Senegalese gilt eher als potenzieller Nachfolger für Serge Gnabry auf der Aussenbahn. Für Lewandowski könnte Stuttgarts Mittelstürmer Sasa Kalajdzic, der ebenfalls mit dem FCB in Verbindung gebracht wird, kommen.