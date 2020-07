BMW Z8 Roadster

Etwas Retro mit viel Stil und noch mehr Power

Jahrelang galt er als Klassiker der Zukunft, nun ist der BMW Z8 zum Youngtimer gereift. Und schon seit Jahren halten sich seine Preise auf hohem Niveau. Wer ihn fährt, versteht, warum dies so ist.

Seinen ersten Auftritt hatte der BMW Z8 noch als Z07. So hiess das Konzeptfahrzeug, das BMW im Oktober 1997 in Tokio zeigte. Einigen Kritikern gefiel der Z07 zwar nicht («stilistisches Armutszeugnis»), aber das Publikum reagierte derart positiv, dass BMW sich entschied, aus dem nostalgisch geformten Konzeptfahrzeug einen Serienwagen zu entwickeln.

Design – Retro plus

Der BMW Z8 sah komplett anders aus als jegliche vorangehenden und damals aktuellen Modelle, etwa der Ferrari 360 oder der Lamborghini Murcielago. Zwar waren viele Details am Z8 hochmodern geraten. Die Grundlinie aber war eindeutig nostalgisch. Während die dünnen Heckleuchten in Neon-Technik gut ankamen, überzeugten die Scheinwerfer nicht alle Betrachter.

Konstruktion auf der Höhe der Zeit

Die Karosserie bestand aus Aluminiumblechen, die in Handarbeit auf einer Aluminiumgrundstruktur angebracht wurden. Darunter fand sich hochwertige, aber bewährte BMW-Technik. Der Motor mit acht Zylindern in V-Form und einem Hubraum von 4941 cm³ leistete wie im M5 400 PS bei 6600 Umdrehungen. Geschaltet wurde mit einem Sechsgangschaltgetriebe, Automatik gabs nur bei Alpina. Das Fahrwerk bestand aus Einzelradaufhängung vorne und hinten. Die breiten Reifen (245/45 R 18 und 275/40 R 18) wurden auf acht und neun Zoll breite 18-Zoll-Alufelgen aufgezogen.

Ein echter Gentleman-GT

Ohne Reue und mit erstaunlich wenig Krafteinsatz lässt sich der BMW Z8 entern und fahren. Angenehmer kann GT-Fahren in der Neuzeit kaum sein. Der Roadster gibt sich gesittet, selbst eine frühmorgendliche Fahrt durch ein Einfamilienquartier erzeugt keinen Widerwillen. Wer lautstarkes Böllern und Fehlzündungen beim Schalten erwartet, ist beim Z8 am falschen Ort. Vor sich sieht der Fahrer eigentlich nur das Lenkrad und die Strasse, die Instrumente liegen in der Mitte des Armaturenbretts, wo sie zwar nicht einfacher abgelesen werden können, aber besser aussehen, zumal sie hübsch gestaltet sind.

Gestartet wird per Schlüsseldreh und Knopfdruck. Dies war damals modern und altmodisch zugleich, heute ist es (wieder) Standard. Allerdings muss beim Z8 der Knopf so lange gedrückt bleiben, bis der Motor wirklich läuft. Zum Motorstopp dient dann wieder der bereits erwähnte Schlüssel. Die Sitzposition ist sportlich und gleichzeitig bequem, die Ergonomie stimmt. Der Schalthebel liegt gut zur Hand. Wer allerdings ein metallisches Gefühl und Klicken beim Gangwechsel erwartet hat, wird enttäuscht. Die Schaltung erinnert mehr an eine Limousine als an einen Sportwagen. Aber sie erlaubt sichere und schnelle Getriebestufenwechsel.