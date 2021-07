Die neu enthüllte Statue von Prinzessin Diana spalten die Twitter-Nation

Nach drei Jahren Arbeit wurde am 1. Juli nun endlich die Statue zum Gedenken an Lady Diana enthüllt.

Am 1. Juli wäre Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass haben ihre Söhne, Prinz William (38) und Prinz Harry (36), eine Statue ihrer Mutter enthüllt.

Im Sunken Garden des Kensington-Palastes steht nun eine Bronzestatue von Prinzessin Diana . Die «Königin der Herzen» wird von drei Kindern eingerahmt, die den «generationenübergreifenden Einfluss» ihrer Arbeit darstellen sollen, wie aus einem offiziellen Statement des britischen Hofes hervorgeht. Das Denkmal, das von Ian Rank-Broadley gefertigt wurde, ist am 1. Juli nach drei Jahren Arbeit von Prinz William (39) und Prinz Harry (36) im kleinen Rahmen enthüllt worden.

So reagieren Twitter-User auf die Dianastatue

In den sozialen Netzwerken war die eingeschränkte Berichterstattung über das Denkmal ebenfalls ein Thema. Eine Userin war sogar ganz froh darüber, dass die Veranstaltung nicht live war. Schliesslich ging dies bei der Statue von Fussball-Star Cristiano Ronaldo (36) ja ordentlich schief.

Gar nicht so abwegig:

Diese Userin sieht das Abbild eines Hollywood-Star in der Statue: «Denkt noch jemand, dass die Diana Statue aussieht wie Owen Wilson?»

Was mit den Kleidern von Herzogin Meghan passiert, nachdem die 39-Jährige sie getragen hat? «Ja, es ist schade, dass Meghan nicht hier sein konnte, aber zumindest konnten wir ihr grünes Kleid nochmals verwenden.»

Das Denkmal findet Anklang

Perfekt getroffen, findet diese Userin. «Der Künstler hat einen tollen Job gemacht, um den Schmerz in Dianas Gesicht darzustellen. Sie sah die Kämpfe und die Leiden der Unterprivilegierten», schreibt sie. Und macht klar: Eine Statue sei kein Bild.

Verbesserungsvorschlag?

«Sieht nicht aus wie Diana»

Nicht alle Userinnen und User finden gefallen an dem Denkmal für die «Königin der Herzen». So heisst es in diesem Tweet etwa: «Es ist absolut grauenhaft. Es hat keine Ähnlichkeit mit ihr.»