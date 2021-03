Darum gehts Kürzlich musste Antonios C. auf der A1 bei Zürich-Seebach auf den Pannenstreifen ausweichen.

Der Grund: Ein Lastwagenchauffeur hatte ihn während eines Spurwechsels nicht bemerkt.

Der 32-Jährige bliebt unverletzt, sein Auto hat einen Kratzer abbekommen.

Antonios C.* fuhr kürzlich mit seinem roten VW Golf auf der A1 vom Zürcher Flughafen Richtung Zürich-Seebach. « Ich war auf der rechten Spur, links hinter mir war ein Lastwagen », erzählt der 32-Jährige. Doch kurz vor der Ausfahrt Zürich-Seebach habe der Lastwagen plötzlich auf seiner Höhe die Spur gewechselt. « Ich wich auf den Pannenstreifen aus und konnte damit verhindern, dass er mich r ichtig r ammt. »

Laut C. habe sein Auto nur einen Kratzer a bgekommen . Er selbst hatte « Glück im Unglück » , wie er sagt. « Etwas weiter vorne und ich wäre in die Tunnelwand geprallt. » Die Szene hatte C. mit seinem Handy aufgenommen. «Ich mache eine Ausbildung zum Fahrlehrer. Deswegen habe ich mir kürzlich eine Handyhalterung gekauft, um meine Fahrten für Schulungszwecke aufzuzeichnen.»

Der Lastwagenchauffeur sei nach dem Vorfall weitergefahren , so C. Eine Anzeige will der 32-Jährige nicht erstatten. « Ich habe mit der Transportfirma gesprochen, ob sie den Schaden übern immt . Sie wollen das Ganze intern abklären. » Der 32-Jährige ist überzeugt : « Das war sicher keine Absicht. Der Lastwagenchauffeur hat mich übersehen. »

«Das hätte schlimmer enden können»

Luan Suli, Inhaber der Zürcher Fahrschule Suli, hat sich das Video angeschaut. Auch er glaubt, dass sich der Autofahrer im toten Winkel befand. « Der Lastwagenchauffeur hatte keine Chance, ihn zu bemerken. » Mit dem Ausweichmanöver auf den Pannenstreifen habe der Autofahrer aber schnell reagiert, so Suli. « Man muss aber auch sagen, dass er wirklich Glück hatte. Als ich das Video sah, zuckte ich kurz zusammen. Das hätte schlimmer enden können. »

Grundsätzlich rät Suli seinen Fahrschülern und Fahrschülerinnen in solchen Fällen, vorausschauend zu fahren. «Wenn sich ein Lastwagen in der Spur neben mir befindet, schaue ich immer, was für Absichten er haben könnte. Wenn dieser blinkt, so verzögere ich und halte ausreichend Abstand.»

Laut der Kantonspolizei Zürich wurde der Vorfall nicht gemeldet. Wie Sprecherin Carmen Surber auf Anfrage sagt, k önne der Autofahrer gegen den Lastwagenchauffeur eine Anzeige erstatten. « In einem solchen Fall erfolgt die Rapporterstattung an die zuständige Untersuchungsbehörde. Das Strafmass wird ebenfalls von dieser Behörde festgelegt. »

*Name der Redaktion bekannt