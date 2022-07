Greenwashing-Vorwurf: EU-Parlament stuft Atomenergie und Gas als klimafreundlich ein

1 / 2 Die EU-Kommission hat die Energiegewinnung aus Erdgas- und Atomanlagen als klimafreundlich eingestuft. Julian Stratenschulte/dpa Vor allem Frankreich drängte mit Nachdruck auf eine Einstufung der Atomkraft als nachhaltig. Urs Jaudas Tamedia

Das Europäische Parlament hat die Einstufung von Gas und Atom in der EU als nachhaltig gebilligt. Eine Entschliessung, um die sogenannte Taxonomie zu blockieren, bekam im Strassburger Parlament am Mittwoch nicht die nötige Mehrheit. 278 Abgeordnete stimmten für die Blockade, 328 dagegen und 33 enthielten sich. Für die Blockade wäre eine absolute Mehrheit von 353 der 705 Abgeordneten nötig gewesen.

Die EU-Kommission hatte Anfang Februar ihre Pläne vorgestellt, die beiden Energieformen Atom und Gas in die sogenannte Taxonomie-Verordnung aufzunehmen. Die seit 2020 geltende Taxonomie umfasst bisher Öko-Energien, wie Wind und Sonnenkraft und soll ein europäisches Gütesiegel für nachhaltige Finanzprodukte schaffen. Der Schritt käme also einer offiziellen Empfehlung für private Investitionen in Atom- und Gasprojekte gleich.

Entscheid spaltet EVP-Fraktion

Die Mehrheit der Grünen, Sozialdemokraten und der Linksfraktion im EU-Parlament hatte vorher angekündigt, gegen die Aufnahme von Atom und Gas in die Taxonomie zu stimmen. Die konservative EVP-Fraktion, zu der die deutschen CDU- und CSU-Abgeordneten gehören, war gespalten.

Greenpeace kündigte am Mittwoch nach der Abstimmung an, rechtliche Schritte gegen die Kommission einzuleiten. Umweltschützer werfen der EU-Kommission «Greenwashing» vor.

Dem Kommissionsvorschlag zufolge könnten etwa bis 2045 erteilte Genehmigungen für neue Atomkraftwerke unter die Taxonomieverordnung fallen. Mithilfe dieser Verordnung will die EU ihren «Green Deal» umsetzen und bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden. Jährlich werden dafür nach Angaben der EU-Kommission 350 Milliarden Euro benötigt. Die Taxonomie soll dabei helfen, private Gelder für die Klimaziele zu mobilisieren.

Nuklearforum Schweiz begrüsst Entscheid

«Das Nuklearforum Schweiz begrüsst diesen Entscheid. Die Kernenergie ist eine der CO2-ärmsten Arten der Stromerzeugung und kann erheblich zum Klimaschutz beitragen», wie es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch heisst. Mehrfach hätten die Parlamentarier während der Debatte am Dienstag betont, dass Klimaschutz und gleichzeitige Versorgungssicherheit ohne Kernenergie in Europa schlicht nicht möglich sei. «Wir begrüssen es sehr, dass sich die Fakten und die bekannten Vorzüge der Kernkraftwerke auch im EU-Parlament durchgesetzt haben», sagt dazu Hans-Ulrich Bigler, Präsident des Nuklearforums Schweiz.