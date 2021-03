Coronavirus : EU gibt grünes Licht für Impfung von Johnson & Johnson

Länder in der EU dürfen nun auch den Impfstoff von Johnson & Johnson nutzen. Es ist der vierte Impfstoff, den die Europäische Arzneimittelagentur zugelassen hat. In der Schweiz ist diese Impfung noch nicht erlaubt.

Die Kantonsapotheke Zürich packt Impfdosen von Pfizer-Biontech ab. Womöglich kann sie schon bald auch den Impfstoff von Johnson & Johnson nutzen. In den Ländern der EU ist dieser nun erlaubt.

In der Schweiz ist der Impfstoff noch nicht zugelassen.

Wer sich impfen lassen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat grünes Licht für die Covid-19-Impfung von Johnson & Johnson gegeben. Die Agentur der Europäischen Union ist für die Beurteilung und Überwachung von Arzneimitteln in Europa zuständig. Länder in der EU dürfen damit den Impfstoff des US-amerikanischen Pharmazieunternehmens einsetzen. Wer sich impfen lassen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein.