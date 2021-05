Nach gescheitertem Rahmenabkommen - «EU-Beitritt muss nun eine der Perspektiven sein»

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth liess die Bombe in der «Arena spezial» von SRF am Mittwochabend platzen. In der Sondersendung zum gescheiterten Rahmenabkommen mit der EU sagte er: «Der EU-Beitritt muss nun eine der Perspektiven sein. In der Schweiz gibt es Tabus, für die es keine Gründe gibt. Dazu gehört auch die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen.»