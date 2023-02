EU-Beitritt: Das wären die Folgen für die Schweiz

Wie gehts weiter mit der Schweiz und der EU nach den abgebrochenen Verhandlungen zum Rahmenabkommen? Was werden Bundesrat Ignazio Cassis vom Departement für auswärtige Angelegenheiten und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beraten?

Eine neue Studie zeigt nun, was der Schweiz ein Freihandelsabkommen, eine Drittstaatenregelung oder ein kompletter Beitritt bringen würde. Die Studie kommt vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik in Luzern, vom Kiel Institut für Weltwirtschaft und vom österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut in Wien.